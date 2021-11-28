Son dakika haberi... Kars'ta dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı
Son dakika gündem haberi... Kars'ın Kağızman ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı.
KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı.
Şahindere Mahallesi'ndeki binanın 3'üncü katında, Hasan Özbey'in oturduğu dairede sabaha karşı elektrik kontağından yangın çıktı.
Yangını görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, dumanların sardığı binadaki vatandaşları kısa sürede tahliye etti.
Dumandan etkilenen 10 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Alevlerin söndürülmesinin ardından yapılan incelemede, yangının buzdolabı kablosundan kaynaklandığı belirlendi.
Yangını görenlerden Zennure Şerefoğlu, AA muhabirine, sabah namaza kalktığı sırada yangını fark ettiğini söyledi.
Alevlerin pencereden çıktığını anlatan Şerefoğlu, tüm mahallelilere ve ekiplere haber verdiklerini belirtti.
AA / Kağızman Ali Çelik - Son Dakika Haberleri