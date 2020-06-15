Son dakika haberi | Kardeşinin evinde çay içip 66 yaşındaki ağabeyini kaçırdılar
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Son dakika haberi | Kardeşinin evinde çay içip 66 yaşındaki ağabeyini kaçırdılar

Son dakika haberleri... Denizli'de baba oğul evinden kaçırdıkları 66 yaşındaki yaşlı adamı feci şekilde darp ederek hastanelik etti.

Son dakika haberi | Kardeşinin evinde çay içip 66 yaşındaki ağabeyini kaçırdılar
15.06.2020 17:16 | Son Güncelleme: 15.06.2020 17:21

Denizli'de baba oğul evinden kaçırdıkları 66 yaşındaki yaşlı adamı feci şekilde darp ederek hastanelik etti. Olayın ardından gözaltına alınan şahısların yaşlı adamı kaçırmadan önce kardeşinin evinde çay içip keşif yaptıkları da ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, olay Beyağaç ilçesi Kızılcaöz Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, baba M.D. ile oğlu T.D., aralarında alacak verecek meselesi olan Ali G.'yi (66) gece evinden kaçırdı. Ardından olayı gören Ali G.'nin kardeşleri ve komşuları jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri baba ve oğlun kullandığı otomobili plakasından takibe alarak ilçenin giriş ve çıkışlarını tuttu. Bu sırada Ali G.'yi yanlarındaki bulunan tüfeğin dipçiği ile feci şekilde darp eden baba ve oğlun kullandığı araç Beyağaç-Muğla karayolu üzerinde durdurdu. Şahıslar gözaltına alınırken, Ali G. ise olay yerine çağrılan ambulans ile Kale Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kardeşinin evinde çay içip keşif yaptılar

Şüpheli baba ve oğlu ise jandarmadaki işlemlerinin ardından Muğla Adliyesine sevk edildi.

Şahısların Ali G.'yi kaçırmadan önce kardeşi N.G.'nin evine gelerek çay içip keşif yaptıkları da ortaya çıktı.

Kafası ile birlikte vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbeler sonucu yaralanan Ali G. taburcu edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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