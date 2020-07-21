Son dakika haberi: KARAMAN Düğünü yapılması planlanan okul bahçesinde şehide cenaze töreni düzenlendi Son dakika haberleri... Düğünü yapılması planlanan okul bahçesinde şehide cenaze töreni düzenlendiHAKKARİ'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Mustafa Ahmet Demir'in (23) cenazesi, memleketi Karaman'ın Başyayla ilçesine bağlı Bozyaka köyünde son...

Düğünü yapılması planlanan okul bahçesinde şehide cenaze töreni düzenlendi

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Mustafa Ahmet Demir'in (23) cenazesi, memleketi Karaman'ın Başyayla ilçesine bağlı Bozyaka köyünde son yolculuğuna uğurlandı. 5 gün sonra izne gelip, Kurban Bayramının 4'üncü gününde düğün yapacak olan şehit Demir'in, cenaze töreni ise düğünün yapılacağı okul bahçesinde düzenlendi.

2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı üs bölgesine dün teröristlerce yapılan saldırıda şehit düşen 2 askerden Sözleşmeli Piyade Er Mustafa Ahmet Demir'in cenazesi bugün baba evi Bozyaka köyüne getirilip, helallik alındı. Annesi Şengül ve babası Mustafa Demir, oğullarının tabutunu görünce gözyaşlarını tutamadı. Şehidin bedensel engelli kardeşi Eyüp Can Demir (12) de ağabeyinin cenazesini tekerlekli sandalyeyle karşıladı.

DÜĞÜN TÖRENİ YERİNE CENAZE TÖRENİ YAPILDI

9 aydır sözleşmeli er olarak görev yapan ve nişanlı olan Demir'in, 5 gün sonra izne gelip, Kurban Bayramının 4'üncü gününde düğün yapmaya hazırlanıyordu. Şehit Demir için düzenlenen dini ve askeri tören ise düğünün yapılacağı Bozyaka İlkokulu bahçesinde gerçekleşti.

Törene Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, protokol üyeleri, askeri erkan, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

ACILI ANNE 'DÜĞÜN BİLE YAPAMADIM'

Şehit oğlunun fotoğrafını öpüp, ağlayan ve tabuta sarılan acılı anne Şengül Demir, Düğün bile yapamadım. Damat bile yapamadım. Beni de bu tabutun içine koyun dedi.

Şehit Demir'in cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

Kaynak: DHA