Son dakika haberi | Karakeçili'de jandarma ekipleri hafta sonu kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı
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Son dakika haberi | Karakeçili'de jandarma ekipleri hafta sonu kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı

24.01.2021 12:41 | Son Güncelleme: 24.01.2021 12:44
Son dakika haberi | Karakeçili'de jandarma ekipleri hafta sonu kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı

Son dakika haber: Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama ve su bırakıldı.

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için mama ve su bırakıldı.

Karakeçili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede farklı bölgelerde sahipsiz hayvanların kısıtlama süresince yeterince beslenememesi nedeniyle çalışma yaptı.

Ekipler, çalışmaları kapsamında sokak hayvanlarının bulunduğu 6 noktaya mama ve su bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Avan

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