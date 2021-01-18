Son dakika haberi... Kar etkisini sürdürüyor
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Son dakika haberi... Kar etkisini sürdürüyor

18.01.2021 23:21 | Son Güncelleme: 18.01.2021 23:26

Son dakika habere göre Gece kar yağışından detaylar Yolda kalan tırlardan detaylar Karayolları ekiplerinin yol açması Polis ekiplerinin yol kontrollerinden detaylar BİTLİS - Bitlis'te etkisini sürdüren kar hayatı olumsuz etkiliyor.

Gece kar yağışından detaylar

Yolda kalan tırlardan detaylar

Karayolları ekiplerinin yol açması

Polis ekiplerinin yol kontrollerinden detaylar BİTLİS - Bitlis'te etkisini sürdüren kar hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, karla mücadele ekipleri kent merkezindeki yollarda kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.

Son dakika haberi... Kar etkisini sürdürüyor
Son dakika haberi... Kar etkisini sürdürüyor
Son dakika haberi... Kar etkisini sürdürüyor
Son dakika haberi... Kar etkisini sürdürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur

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