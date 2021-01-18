Son dakika haberi... Kar etkisini sürdürüyor
18.01.2021 23:21 | Son Güncelleme: 18.01.2021 23:26
Son dakika habere göre Gece kar yağışından detaylar Yolda kalan tırlardan detaylar Karayolları ekiplerinin yol açması Polis ekiplerinin yol kontrollerinden detaylar BİTLİS - Bitlis'te etkisini sürdüren kar hayatı olumsuz etkiliyor.
Gece kar yağışından detaylar
Yolda kalan tırlardan detaylar
Karayolları ekiplerinin yol açması
Polis ekiplerinin yol kontrollerinden detaylar BİTLİS - Bitlis'te etkisini sürdüren kar hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, karla mücadele ekipleri kent merkezindeki yollarda kar temizleme çalışmalarına devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Okur