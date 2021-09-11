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Son dakika haberi... Kansere karşı savaşı kazanan avukat verdiği mücadeleyi yazıyor

AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Haberler | Sağlık
Son dakika haberi... Kansere karşı savaşı kazanan avukat verdiği mücadeleyi yazıyor

Edinilen son dakika haberine göre İzmir'de yaşayan avukat Seda Gülmez Kurt, lösemiye yakalandı, beyin kanaması geçirdi, görme yetisini büyük ölçüde yitirdi ama hayata tutundu ve mücadelesini kaleme almaya başladı.

İzmir'de yaşayan avukat Seda Gülmez Kurt, lösemiye yakalandı, beyin kanaması geçirdi, görme yetisini büyük ölçüde yitirdi ama hayata tutundu ve mücadelesini kaleme almaya başladı.

İzmir'de avukatlık yapan 34 yaşındaki Seda Gülmez Kurt'un hayatı 21 Ağustos 2019'da yorgunluk, halsizlik ve baş ağrısı gibi şikayetlerle gittiği hastanede değişti.

Hematolojik şüpheler üzerine kapsamlı muayene için Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Kurt'a, akut miyoloid lösemi teşhisi konuldu.

Hastanede hemen tedavi altına alınan Kurt, 3 gün sonra beyin kanaması geçirdi. 13 gün komada kalan Kurt, hayata yeniden gözlerini açtı.

Beyin Kanaması nedeniyle göz sinirleri zarar gören ve görme yetisini büyük ölçüde kaybeden genç kadın, yaklaşık 1,5 yıl kemoterapi ve ilaç tedavisi aldı, ameliyatlar geçirdi.

Son tahlilleri "temiz" çıkan ve kanseri atlatan Kurt, yaşadıklarını "Bu Yol Senin" adıyla kitaplaştırmak için çalışmaya başladı.

Kurt, görmede sıkıntı yaşadığından güçlükle yazmasına rağmen kitabını tamamlamayı ve kanser hastalarına umut olmayı amaçlıyor.

Kitabının adını doktoru verdi

Seda Gülmez Kurt, AA muhabirine, hayatının sınavını hastalıkla verdiğini ve kazandığı zaferi tüm insanlıkla paylaşmak istediğini söyledi.

Kanser hastası olduğunu ilk kez Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Filiz Vural'dan öğrendiğini ifade eden Kurt, süreci şöyle anlattı:

"Doktorumuz hastanede yatarken yanıma geldi ve 'Seda lösemisin. Ne ilksin ne de sonsun. Bütün hastalarımıza gerekli tedaviyi uyguluyoruz. Kimi başarılı oluyor kimi olmuyor. Moralini yüksek tutar, ilaçlarını alır ve kurallara uyarsan, mücadeleyi bırakmazsan başarırsın. Bu yol senin.' dedi. O sözleri de bana ışık oldu. Kitabımın adını da bana ışık olan o sözlerden aldım. Bana bugüne kadar verdiği destek için çok teşekkür ederim. Bana verdiği destekle süreç başladı."

"Yaşama şansımı binde 2 olarak vermişler"

Beyin kanamasına bağlı girdiği komadan uyandıktan sonra aylarca yatağa bağımlı yaşadığını belirten Kurt, "Çok uzun bir zaman mücadele ettim. Doktorlar aileme yaşama şansımı binde 2 olarak vermiş ve her ihtimale hazırlıklı olmalarını istemiş. Ameliyatsız olarak beyin kanamasını atlatmayı da kanseri de yenmeyi başardım." dedi.

Kurt, zaferini hayata bağlılığına ve mücadele azmine borçlu olduğunu, yeni hayatında da mutluluklarını ertelememeyi tercih ettiğini dile getirdi.

Bundan sonraki yaşamında en büyük hayalinin kitabını tamamlamak ve hastalığı nedeniyle umutsuzluğa kapılanlara ulaşmak olduğunu kaydeden Kurt, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir günde bambaşka bir dünyaya adım attım. Uzun zaman sonra ayağa kalktım, doktorlara göre mucize bir hastayım. Hem kanseri hem beyin kanamasını atlattım. Herkesin ikinci şansı olmayabilir. Ben bütün kanser hastalarına ışık olmak istiyorum."

AA / Efsun Erbalaban Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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