Son dakika haberi! Kamyonetin kasasından 958 gram esrar çıktı, 2 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberi! Kamyonetin kasasından 958 gram esrar çıktı, 2 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi! Kamyonetin kasasından 958 gram esrar çıktı, 2 şüpheli gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Hatay'ın İskenderun ilçesinde durdurulan kamyonetin kasasının içinden 958 gram esrar çıktı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde durdurulan kamyonetin kasasının içinden 958 gram esrar çıktı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmada; içerisinde K.Y. ile E.A. isimli şahısların bulunduğu kamyonette yaptıkları aramada plastik kasalar arasına gizlenmiş halde 958 gram esrar ele geçirdi.

2 şüpheli, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. - HATAY

Son dakika haberi! Kamyonetin kasasından 958 gram esrar çıktı, 2 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi! Kamyonetin kasasından 958 gram esrar çıktı, 2 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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