Kamyona arkadan çarpan aracın sürücüsü, sıkıştığı yerde hayatını kabul etti
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da hafif ticari araç sürücüsü 36 yaşındaki Sezgin Arslan, bir kamyona arkadan çarptı. Hurdaya dönen aracın içerisindeki sürücü Arslan, hayatını kaybetti.
KARACABEY, BURSA (DHA) - Balıkesir- Bursa kara yolu Karacabey ilçesi Karakoca Mahallesi yakınlarında Sezgin Arslan yönetimindeki hafif ticari araç, aynı yöne giden Mustafa V. yönetimindeki kamyona arkadan çarptı.
KURTARILAMADI
Kazada, hurdaya dönen ticari aracın sürücüsü Arslan yaşamını yitirdi. Araçta sıkışan Arslan'ın cansız bedeni itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
KAMYON ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA
Sezgin Arslan'ın cenazesi, incelemenin ardından Karacabey Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Mustafa V. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Demirören Haber Ajansı / Yasin Keskin - 3. Sayfa