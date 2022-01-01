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Kalorifer kazanı patladı, araç ve işyerleri hasar gördü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kalorifer kazanı patladı, araç ve işyerleri hasar gördü Mersin'in Anamur ilçesinde bir apartmanın kalorifer kazanı patladı, bazı araç ve işyerleri hasar gördü.

Kalorifer kazanı patladı, araç ve işyerleri hasar gördü

MERSİN - Mersin'in Anamur ilçesinde bir apartmanın kalorifer kazanı patladı, bazı araç ve işyerleri hasar gördü.

Olay, İlçeye bağlı Yeşilyurt mahallesi Akdeniz Caddesinde bulunan Zekiye Bal Apartmanının zemin katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, zemin katta bulunan kalorifer kazanı henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama kısa süreli paniğe neden olurken, çevredeki bazı araç ve iş yerlerinde maddi hasar oluştu. Bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlama da her hangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Bölgede inceleme yapan Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç yaptığı açıklamada," Yeşilyurt mahallemizde kalorifer kazanının infilak etmesi sonucu meydana gelen patlamanın gerçekleştiği Zekiye Bal apartmanının bulunduğu bölgeyi ziyaret ederek olay hakkında bilgi aldık. Patlamadan etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Öte yandan olayla ilgili incelemenin sürdüğü kaydedildi.

Kalorifer kazanı patladı, araç ve işyerleri hasar gördü

Kalorifer kazanı patladı, araç ve işyerleri hasar gördü

Kalorifer kazanı patladı, araç ve işyerleri hasar gördü

Kalorifer kazanı patladı, araç ve işyerleri hasar gördü

Kalorifer kazanı patladı, araç ve işyerleri hasar gördü

Kalorifer kazanı patladı, araç ve işyerleri hasar gördü

Kalorifer kazanı patladı, araç ve işyerleri hasar gördü

Kalorifer kazanı patladı, araç ve işyerleri hasar gördü

Kalorifer kazanı patladı, araç ve işyerleri hasar gördü

Kalorifer kazanı patladı, araç ve işyerleri hasar gördü

Kalorifer kazanı patladı, araç ve işyerleri hasar gördü

Kalorifer kazanı patladı, araç ve işyerleri hasar gördü

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İhlas Haber Ajansı / İrem Koca - Son Dakika Haberleri

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