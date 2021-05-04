Son dakika haberi: Kakava ateşi sembolik olarak yakılacak
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Son dakika haberi: Kakava ateşi sembolik olarak yakılacak

İhlas Haber Ajansı / KORAY USTABAŞI - Haberler | Kültür Sanat

Son dakika haberi... Kakava ateşi sembolik olarak yakılacak Roman kültüründe önemli yer tutan Kakava-Hıdırellez Şenliği'nde Kakava ateşi, geçen yılda olduğu gibi bu yıl da (Covid-19) tedbirleri alınarak sembolik olarak yakılacak.

Kakava ateşi sembolik olarak yakılacak

EDİRNE - Roman kültüründe önemli yer tutan Kakava-Hıdırellez Şenliği'nde Kakava ateşi, geçen yılda olduğu gibi bu yıl da (Covid-19) tedbirleri alınarak sembolik olarak yakılacak.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldı Sarayiçi Er Meydanı yanında oluşturulacak alanda, bin 400 yıllık kadim kakava ateşini; Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Çeribaşı Fikri Ocak, sembolik olarak yakacak.

Kakava Şenlikleri, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'nde yer alıyor ve pandemi öncesinde, her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde binlerce yerli ve yabancı turistin katılımıyla Edirne'de yakılıyordu.

Son dakika haberi: Kakava ateşi sembolik olarak yakılacak
Son dakika haberi: Kakava ateşi sembolik olarak yakılacak
Son dakika haberi: Kakava ateşi sembolik olarak yakılacak
Son dakika haberi: Kakava ateşi sembolik olarak yakılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KORAY USTABAŞI

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