Son dakika haberi: Kakava ateşi sembolik olarak yakılacak

Son dakika haberi... Kakava ateşi sembolik olarak yakılacak Roman kültüründe önemli yer tutan Kakava-Hıdırellez Şenliği'nde Kakava ateşi, geçen yılda olduğu gibi bu yıl da (Covid-19) tedbirleri alınarak sembolik olarak yakılacak.