Son dakika haberi: Şehidin polis kızına doğum günü sürprizi

Son dakika gündem haberi... Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki kapalı atış poligonunda yaşanan patlama sonucu şehit olan teknisyen yardımcısı Ahmet Maraşlı'nın polis kızına görevi başında doğum günü sürprizi yapıldı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü bahçesindeki kapalı atış poligonunda yaşanan patlama sonucu şehit olan teknisyen yardımcısı Ahmet Maraşlı'nın polis kızına görevi başında doğum günü sürprizi yapıldı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanlığı tarafından 2014'te İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde poligonda meydana gelen patlamada şehit olan teknisyen yardımcısının 31 yaşına giren polis kızı Zeynep Maraşlı'ya doğum günü sürprizi düzenlendi.

Derneğin şube başkanı Yunus Karaman, şehitlerin emanetlerinin doğum günlerini kutlamaya devam edeceklerini belirtti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı