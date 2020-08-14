Mahkeme sonucunu beğenmeyen "kahraman kurye" kendini zincirledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mahkeme sonucunu beğenmeyen "kahraman kurye" kendini zincirledi

Kamuoyunun "kahraman kurye" olarak tanıdığı ve daha sonra geçirdiği bir trafik kazası ile gündeme gelen Metin Duman, kaza ile ilgili açılan davada istediği sonucu alamayınca bu kez kendini demire zincirlemesiyle gündeme geldi.

14.08.2020 16:36 | Son Güncelleme: 14.08.2020 17:08

Geçtiğimiz Aralık ayında camdan düşmek üzere olan bir çocuğu kurtaran ve kamuoyu tarafından "kahraman kurye" olarak tanınan Metin Duman, Şubat ayında geçirdiği trafik kazası ile ilgili yürütülen mahkemede istediği sonuç çıkmayınca kendini zincirledi.

Metin Duman, 2019 yılının Aralık ayında camdan düşmek üzere olan 1,5 yaşındaki çocuğu aydınlatma direğine tırmanarak kurtarmasıyla gündeme gelmiş, ülke gündemine yansıyan haberlerde "kahraman kurye" olarak tanınmıştı. 2020 Şubat ayında ise geçirdiği trafik kazası ile tekrar gündem oldu.

MAHKEMEDEN İSTEDİĞİ SONUÇ ÇIKMADI

Bir otomobil tüp servisi yapan motosikletli kurye Metin Duman'a çarptı. Kaza sonrası konu mahkemeye taşındı. Mahkemeden Duman'ın istediği sonuç çıkmadı. Duman kabullenemediği karar sonrası Cumhuriyet Meydanı'nda kendini zincirledi.

POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

İletişim Başkanlığı Dijital Gösterim Merkezi önündeki demirlere kendini zincirle bağlayan "kahraman kurye" bir süre derdinin anlattı. Polislerin ikna çabaları sonucu kilidi açan Metin Duman, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Mahkeme sonucunu beğenmeyen 'kahraman kurye' kendini zincirledi

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti 3. Sayfa
İntihar eden annesini görünce sinir krizi geçirip bileklerini kesti
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı Magazin
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Muhabirin 'Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız' sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu Dünya
Muhabirin "Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız" sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı 3. Sayfa
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş Dünya
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş
Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi 'pes' dedirtti Güncel
Bisikletliye çarpan 63 yaşındaki ehliyetsiz kadın sürücünün bahanesi "pes" dedirtti
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında
Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Salgınla mücadele kapsamında 'Mahalle Denetim Ekipleri' oluşturulacak
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Salgınla mücadele kapsamında "Mahalle Denetim Ekipleri" oluşturulacak
Avusturya, Doğu Akdeniz konusunda AB'ye çağrı yaptı: Türkiye ile ilişkisini yeniden değerlendirmeli
Avusturya, Doğu Akdeniz konusunda AB'ye çağrı yaptı: Türkiye ile ilişkisini yeniden değerlendirmeli
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp
'Zavadanak' sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı
"Zavadanak" sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı
Sadece 20 TL'ye internet paketi almak istemişti! 26 bin lirasından oldu
Sadece 20 TL'ye internet paketi almak istemişti! 26 bin lirasından oldu
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi
Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi
Michael Jordan'ın hazırlık maçında giydiği ayakkabı rekor fiyatla 615 bin dolara satıldı
Michael Jordan'ın hazırlık maçında giydiği ayakkabı rekor fiyatla 615 bin dolara satıldı
Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi
Merkez Bankası'nın yıl sonu anketinde dolar tahmini yükseldi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp 'Seni istemiyorum' dedi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kemal Reis, Yunan gemisine gereken cevabı verdi
Kontrolden çıkan minibüs tarlaya uçtu: Anne hayatını kaybetti, 3 çocuğu ve eşi yaralandı
Kontrolden çıkan minibüs tarlaya uçtu: Anne hayatını kaybetti, 3 çocuğu ve eşi yaralandı
Çeyrek altın üretimi geçen yılın temmuz ayına göre iki kat arttı
Çeyrek altın üretimi geçen yılın temmuz ayına göre iki kat arttı
Kayıp Cezayirli iş insanı otomobilinin bagajında ölü bulundu! 20'den fazla bıçak yarası var
Kayıp Cezayirli iş insanı otomobilinin bagajında ölü bulundu! 20'den fazla bıçak yarası var
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden 'hayatını satıyor'
Onur Ünlü'den ilginç proje! Kurduğu internet sitesinden "hayatını satıyor"
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu
Tek ısırıkla öldürüyor! Asya'nın en tehlikeli çift başlı engerek yılanı Hindistan'da bulundu
Antalya'da termometreler 40'ı görünce turistler sahillere akın etti
Antalya'da termometreler 40'ı görünce turistler sahillere akın etti
Vahşice katledilen Pınar'ın arkadaşı olan Nazlı B.'nin de ifadesi alınacak
Vahşice katledilen Pınar'ın arkadaşı olan Nazlı B.'nin de ifadesi alınacak
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Yaşar Güler Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Abdurrahman Dilipak
Magazin Ozan Güven Merve Boluğur Tamer Karadağlı Tuba Büyüküstün
Spor Arda Turan Okan Buruk Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Gündem Manşetler Kaza Adana
Şu an buradasınız: Mahkeme sonucunu beğenmeyen "kahraman kurye" kendini zincirledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.8.2020 17:22:22. #1.14#
title