Son dakika haberi... Japonya'da hükümet, Öz Savunma Kuvvetlerinin Somali görevini uzatma kararı aldı - Haberler
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Son dakika haberi... Japonya'da hükümet, Öz Savunma Kuvvetlerinin Somali görevini uzatma kararı aldı

AA / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Japonya'da hükümet, Öz Savunma Kuvvetlerinin Somali görevini uzatma kararı aldı

Son dakika haberlerine göre Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF), Somali açıklarındaki anti-korsan misyonunun görev süresini uzatma kararı aldı.

Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF), Somali açıklarındaki anti-korsan misyonunun görev süresini uzatma kararı aldı.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Bakanlar Kurulu, Somali'nin kuzeyinde bulunan Aden Körfezi'nde anti-korsan misyonu yürüten SDF'nin görev süresinin 1 yıl uzatılmasını onayladı.

Alınan kararda, bölgede görevli SDF personeli sayısının artırılacağı da kaydedildi.

Kararda, yoksulluk dahil korsanlığa yol açan temel sorunlarının çözüme kavuşturulmadığı ve bazı ticari gemilerin "SDF eskortluğunu" talep ettiği bildirildi.

Öte yandan Sina Yarımadası'ndaki çok uluslu barış gücünde yer alan SDF personelinin de görev süresinin 1 yıl uzatılması kararı alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu) Bilmiyor ki Allah'ın izniyle benim memur kardeşlerim, kamu görevlilerim bunlara pabucu bırakmayacak.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Bilmiyor ki Allah'ın izniyle benim memur kardeşlerim, kamu görevlilerim bunlara pabucu bırakmayacak."

AA / Ahmet Furkan Mercan - Son Dakika Haberleri

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