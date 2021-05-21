Son dakika haberi! Jandarmanın sağduyusu muhtemel faciayı önledi
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Son dakika haberi! Jandarmanın sağduyusu muhtemel faciayı önledi

Son dakika haberi! Jandarmanın sağduyusu muhtemel faciayı önledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Samsun'un Bafra ilçesinde jandarmanın sağduyusu muhtemel bir faciayı önledi.

Samsun'un Bafra ilçesinde jandarmanın sağduyusu muhtemel bir faciayı önledi. Çıkan arbedede 2 kişi gözaltına alındı. Sinirlenen mahalle sakinleri jandarma tarafından ikram edilen kolonya ile sakinleştirildi.

İlçe merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Emenli Mahallesi Karaboğaz mevkisinde arazi toplulaştırma çalışması için yapılmak istenen arazi ölçümü nedeniyle Emenli Mahallesi ve Karaboğaz mevkisinde oturan vatandaşlar bugün de karşı karşıya geldi. Ölçümü engellemek isteyen vatandaşlar yolu traktörlerle trafiğe kapattı. Geniş güvenlik önlemleri alan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ve takviye gelen komando ekipleri vatandaşları sakinleştirmek için yoğun çaba harcadı. Jandarma ekipleri traktörle yol kapatmanın yasal olmadığını söyleyerek vatandaşları ikna etti ve traktörlerin yoldan çekilmesini sağladı. Çekilen traktörlerin ardından bu safer mahalle sakinleri yolu kapattı. Karaboğaz mevkisinde ölçüm yapılmasını istemeyen vatandaşlar ile ölçüm yapmak için gelen şirket görevlileri arasında arbede yaşandı. Jandarmanın müdahalesi ile gerginlik büyümeden önlendi. Kavgaya karışan 2 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı. Bunun üzerine Karaboğaz mevkisinde oturan vatandaşlar da olaya karışmak istedi. Bir anda yükselen tansiyon, jandarma ekiplerinin sağduyusu ile önlendi. Sinirlenen mahalle sakinlerini jandarma kolonya ikram ederek sakinleştirdi. Sakinleşen vatandaşlarla ikna için çaba sarf eden ekipler yapılan görüşmeler sonunda ölçüm ertelendi.

İki taraf arasındaki sorunun çözülmesi için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'la Bafra Ali Kale Turistlik Tesisleri'nde taraflar bir araya gelecek. - SAMSUN

Son dakika haberi! Jandarmanın sağduyusu muhtemel faciayı önledi
Son dakika haberi! Jandarmanın sağduyusu muhtemel faciayı önledi
Son dakika haberi! Jandarmanın sağduyusu muhtemel faciayı önledi
Son dakika haberi! Jandarmanın sağduyusu muhtemel faciayı önledi
Son dakika haberi! Jandarmanın sağduyusu muhtemel faciayı önledi
Son dakika haberi! Jandarmanın sağduyusu muhtemel faciayı önledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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