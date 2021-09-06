Son dakika haberi! Jandarmadan servis araçlarına sıkı denetim
Son dakika haberlerine göre Okulların açılması ve yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte okul servis araçlarına yönelik denetimler sıklaştırıldı.
Okulların açılması ve yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte okul servis araçlarına yönelik denetimler sıklaştırıldı.
Malatya Battalgazi İlçe Jandarma ekipleri, okul servis araçlarına yönelik denetimlerini sabahın erken saatlerinde başlattı. Jandarma ekipleri, okul servis araçlarının mevzuata uygun düzenlenip düzenlenmediği ve Covid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığı konusunda denetimlerde bulundu. - MALATYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı