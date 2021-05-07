Son dakika haberi! Jandarma, yaralı leyleği kurtardı

Son dakika haberler: Burdur'da Jandarma ekipleri, devriye esnasında Kuzköy Köyü'nde yaralı olarak bulduğu leyleğe ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur İl Müdürlüğü'ne teslim etti.

Burdur'da Jandarma ekipleri, devriye esnasında Kuzköy Köyü'nde yaralı olarak bulduğu leyleğe ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur İl Müdürlüğü'ne teslim etti.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Burdur'un Çeltikçi ilçesine bağlı Kuzköy Köyü'nde devriye gezdiği esnada yaralı bir leyleğe rastladılar. Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri sol ayağı kırık olduğu belirlenen yaralı leyleği koruma altına alarak ilk müdahalesini yaptılar. Ekipler, yaralı leyleği tedavisinin tamamlanması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur İl Müdürlüğü'ne teslim etti. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı