Son dakika haberi! Jandarma, yaralı leyleği kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haberi! Jandarma, yaralı leyleği kurtardı

Son dakika haberi! Jandarma, yaralı leyleği kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Burdur'da Jandarma ekipleri, devriye esnasında Kuzköy Köyü'nde yaralı olarak bulduğu leyleğe ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur İl Müdürlüğü'ne teslim etti.

Burdur'da Jandarma ekipleri, devriye esnasında Kuzköy Köyü'nde yaralı olarak bulduğu leyleğe ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur İl Müdürlüğü'ne teslim etti.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Burdur'un Çeltikçi ilçesine bağlı Kuzköy Köyü'nde devriye gezdiği esnada yaralı bir leyleğe rastladılar. Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri sol ayağı kırık olduğu belirlenen yaralı leyleği koruma altına alarak ilk müdahalesini yaptılar. Ekipler, yaralı leyleği tedavisinin tamamlanması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur İl Müdürlüğü'ne teslim etti. - BURDUR

Son dakika haberi! Jandarma, yaralı leyleği kurtardı
Son dakika haberi! Jandarma, yaralı leyleği kurtardı
Son dakika haberi! Jandarma, yaralı leyleği kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Cani kadın, kocasını öldürüp parçalarını foseptik çukuruna attı
Cani kadın, kocasını öldürüp parçalarını foseptik çukuruna attı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Özkoç Ersin Tatar Faik Öztrak Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Seda Sayan Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Gökhan Töre Cüneyt Çakır Ali Tandoğan Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! Jandarma, yaralı leyleği kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 21:01:02. #1.15#

title