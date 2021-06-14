Son dakika haberi... Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümü

Son dakika haberler: Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümü Van'da Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümü, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in katılımıyla gerçekleştirilen programla kutlandı.

Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümü

VAN - Van'da Jandarma Teşkilatı'nın 182. kuruluş yıldönümü, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in katılımıyla gerçekleştirilen programla kutlandı.

Kutlama programı, sabah saatlerinde valilik önündeki Atatürk Anıtı'na İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit tarafından çelenk sunumuyla başladı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası İl Jandarma Komutanlığı Bandosunun konseriyle devam etti.

Tören; Vali Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ın bando takımıyla hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sönmez