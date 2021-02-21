Son dakika haberi! Jandarma, Perşembe Yaylası'ndaki hayvanları unutmadı
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Son dakika haberi! Jandarma, Perşembe Yaylası'ndaki hayvanları unutmadı

21.02.2021 13:29 | Son Güncelleme: 21.02.2021 13:33
Son dakika haberi! Jandarma, Perşembe Yaylası'ndaki hayvanları unutmadı

Son dakika gelişmesine göre ORDU'nun Aybastı ilçesinde karla kaplı Perşembe Yaylası'nda yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar, jandarma ekiplerince besleniyor.

ORDU'nun Aybastı ilçesinde karla kaplı Perşembe Yaylası'nda yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar, jandarma ekiplerince besleniyor. 

İlçenin deniz seviyesinden bin 500 metre yükseklikteki Perşembe Yaylası'nda kar yağışı etkisini sürdürüyor. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu bölgede yiyecek bulmakta zorlanan hayvanları unutmuyor. Ekipler her gün çıktıkları yaylada, 30'a yakın köpeğe esnaftan topladıkları yiyecekleri götürüyor. 

Aç kalan hayvanların unutulmaması gerektiğini söyleyen İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanı Musa Aygören, "Bu soğukta hayatlarını azıcık da olsa kolaylaştırmak elimizde. Yeter ki iyilik yapmak isteyelim" dedi.

Son dakika haberi! Jandarma, Perşembe Yaylası'ndaki hayvanları unutmadı
Son dakika haberi! Jandarma, Perşembe Yaylası'ndaki hayvanları unutmadı
Son dakika haberi! Jandarma, Perşembe Yaylası'ndaki hayvanları unutmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz ŞEN

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