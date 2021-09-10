Son dakika haberi | Jandarma ekipleri çocuklarla birlikte kitap okudu
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Son dakika haberi | Jandarma ekipleri çocuklarla birlikte kitap okudu

Son dakika haberi | Jandarma ekipleri çocuklarla birlikte kitap okudu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Eskişehir'de jandarma ekipleri, ilkokul ve ortaokulda okuyan çocuklarla birlikte kitap okuma etkinliği düzenledi.

Eskişehir'de jandarma ekipleri, ilkokul ve ortaokulda okuyan çocuklarla birlikte kitap okuma etkinliği düzenledi.

Alpu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Eylül Dünya Okuma Günü etkinlikleri kapsamında ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarla bir araya geldi. Küçük yaştaki öğrencilere kitap sevgisini aşılamak ve kitap okumaya özendirmek amacıyla Osmaniye Mahallesi İlkokulu ve Şehit Adnan Çiftçi Ortaokulu'nun bahçelerinde 'Kitap Okuma Etkinliği' düzenlendi.

Alpu Kaymakamı Kübra Karaalioğlu'nun da katılımıyla, Covid-19 tedbirlerine uyularak düzenlenen etkinlikte öğrencilere kitap okumanın önemi anlatıldı. Jandarma ekipleri öğrencilere, çocuk dergisi ve çeşitli hediyeler dağıttı. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberi | Jandarma ekipleri çocuklarla birlikte kitap okudu
Son dakika haberi | Jandarma ekipleri çocuklarla birlikte kitap okudu
Son dakika haberi | Jandarma ekipleri çocuklarla birlikte kitap okudu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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