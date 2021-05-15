Jandarma ekipleri Dünya Çiftçiler Günü'nde traktörle tarla sürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jandarma ekipleri Dünya Çiftçiler Günü'nde traktörle tarla sürdü

İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH GÜÇLÜ - Haberler | 3. Sayfa

Jandarma ekipleri Dünya Çiftçiler Günü'nde traktörle tarla sürdü Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki çiftçileri ziyaret ederek 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Jandarma ekipleri Dünya Çiftçiler Günü'nde traktörle tarla sürdü

ESKİŞEHİR - Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki çiftçileri ziyaret ederek 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca jandarma sorumluluk alanında çiftçilik yapan ve pandemi döneminde tarla ve arazilerinde üretime devam eden çiftçiler ziyaret edildi. Jandarma ekipleri ayrıca traktörle tarla sürerek çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı. Çiftçiler jandarmanın anlamlı ziyaretini mutlulukla karşıladı.

Jandarma ekipleri Dünya Çiftçiler Günü'nde traktörle tarla sürdü
Jandarma ekipleri Dünya Çiftçiler Günü'nde traktörle tarla sürdü
Jandarma ekipleri Dünya Çiftçiler Günü'nde traktörle tarla sürdü
Jandarma ekipleri Dünya Çiftçiler Günü'nde traktörle tarla sürdü
Jandarma ekipleri Dünya Çiftçiler Günü'nde traktörle tarla sürdü
Jandarma ekipleri Dünya Çiftçiler Günü'nde traktörle tarla sürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH GÜÇLÜ

Mehmetçiğin dikkati Doğu Akdeniz'de faciayı önledi
Mehmetçiğin dikkati Doğu Akdeniz'de faciayı önledi
Sarıyer'de denize giren gençler, polisi görünce kıyafetlerini giyinemeden kaçtı
Sarıyer'de denize giren gençler, polisi görünce kıyafetlerini giyinemeden kaçtı
Genç kadın, telefonla konuştuğu için patronundan süpürgeyle dayak yedi
Genç kadın, telefonla konuştuğu için patronundan süpürgeyle dayak yedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Meral Akşener Ruhsar Pekcan Mustafa Destici
Magazin Pınar Altuğ Serdar Ortaç Kenan Doğulu Barış Murat Yağcı
Spor Ozan Tufan Metin Oktay Gökhan Töre Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Jandarma ekipleri Dünya Çiftçiler Günü'nde traktörle tarla sürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 10:48:11. #1.15#

title