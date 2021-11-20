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Jandarmadan çocuklara 'Dünya Çocuk Hakları Günü' kutlaması

İhlas Haber Ajansı / Şahap Gürler - Haberler | Güncel

Jandarmadan çocuklara 'Dünya Çocuk Hakları Günü' kutlaması Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Karayazı'dan gelen çocukları ağırladı.

ERZURUM (İHA) - Jandarmadan çocuklara 'Dünya Çocuk Hakları Günü' kutlaması

ERZURUM - Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Karayazı'dan gelen çocukları ağırladı.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde bir grup çocuk Erzurum'un tarihi yerlerini gezdi. Erzurum Valiliği'nin organizesinde otobüsle Erzurum'a getirilen çocuklar İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen etkinlikte pasta kesip ödüllendirildi.

Erzurum Valisi Okay Memiş'in de katıldığı programda İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay İlker Şimşek birlikte pasta kesti.

Çocuklarla bir süre sohbet eden Vali Okay Memiş, çocuklara hediye dağıtarak günlerini kutladı.

Jandarmadan çocuklara 'Dünya Çocuk Hakları Günü' kutlaması

Jandarmadan çocuklara 'Dünya Çocuk Hakları Günü' kutlaması

Jandarmadan çocuklara 'Dünya Çocuk Hakları Günü' kutlaması

Jandarmadan çocuklara 'Dünya Çocuk Hakları Günü' kutlaması

Jandarmadan çocuklara 'Dünya Çocuk Hakları Günü' kutlaması

Jandarmadan çocuklara 'Dünya Çocuk Hakları Günü' kutlaması

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