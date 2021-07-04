İzmir'de iki gündür koronavirüs kaynaklı ölüm yok
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İzmir'de iki gündür koronavirüs kaynaklı ölüm yok

Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel

Aşılamada vites artıran ve normalleşme sürecini başlatan Türkiye'de salgın gerilemeye devam ediyor. Bu kapsamda 24 Ağustos 2020'den bu yana ilk kez iki gün üst üste İzmir koronavirüs kaynaklı ölüm görülmedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve milyonlarca insanın hayatına mal olan koronavirüs salgınına karşı en etkili çözüm, aşı yaptırmaktan geçiyor. Ülkemizde aşılama çalışmaları hızla sürerken, İzmir'den müjde gibi bir haber geldi. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kentte iki gündür koronavirüs kaynaklı ölüm olmadığını duyurdu.

VATANDAŞLARI AŞI OLMAYA DAVET ETTİ

İzmirlileri aşı olmaya davet eden Vali Köşger, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili İzmirliler, 24 Ağustos 2020'den beri ilk defa üst üste iki gündür koronavirüsten şehrimizde ölüm olmuyor. Ayrıca, günlük 104 vaka ile uzun zamandır gördüğümüz en düşük seviyeyi yakaladık. Aşılama sayımız toplamda 3.499.357'e ulaştı. Aşılarımızı olalım. Bu işi birlikte başaralım."

İzmir'de iki gündür koronavirüs kaynaklı ölüm yok
İzmir'de iki gündür koronavirüs kaynaklı ölüm yok

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık

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