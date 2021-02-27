Son dakika haberi... İzmir-İstanbul Otoyolu'ndaki kazada, sürücü ikiye bölünen otomobilden yara almadan kurtuldu

İzmir-İstanbul otoyolunda 3 otomobilin karıştığı kazada, biri ağır, 2 kişi yaralandı. Bir sürücü ise ikiye bölünen otomobilden burnu dahi kanamadan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, aynı istikamette seyreden Duygu A'nın kullandığı 34 DSH 278 plakalı otomobil, Onur D'nin idaresindeki 35 AGN 977 plakalı otomobil ve Yunus Emre G'nin sürücülüğünü yaptığı 35 MIA 08 plakalı otomobil, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Manisa'nın Turgutlu ilçesi geçişinde zincirleme kazaya karıştı.

Kazada yaralanan sürücüler Yunus Emre G. ile Onur D. olay yerine gelen ambulanslarla Turgutlu'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Yunus Emre G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İkiye bölünen otomobilden sağ kurtuldu

Öte yandan kazada Duygu A'nın kullandığı otomobil savrularak bariyerlere çarptı ve ikiye bölündü. Sürücünün kazadan yara almadan kurtulduğu görüldü.

Kazayı olay yerindeki polislere anlatan Duygu A. her şeyin 10 saniye içinde olup bittiğini, aracının tekerleklerinin yoldaki bir şeylere takıldığını hissettiğini, savrulduğunu ve aracının ikiye bölündüğünü, emniyet kemeri ve hava yastıkları sayesinde kazadan burnu bile kanamadan kurtulduğunu söyledi.

Duygu A. daha sonra olay yerine yakınlarının getirdiği otomobile yürüyerek gitti ve bölgeden ayrıldı.

Bu arada kaza yerinde ikiye bölünen otomobilden düşen bir Türk Bayrağı, olay yerindeki bir trafik polisi tarafından yerden alındı. Polis memuru, bayrağı katlayıp öptükten sonra muhafaza altına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Bayram