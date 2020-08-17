Son dakika haberi... İZMİR DMD'li çocukların ailelerinden farkındalığı artırmak için kamu spotu
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Son dakika haberi... İZMİR DMD'li çocukların ailelerinden farkındalığı artırmak için kamu spotu

Son dakika gündem haberi... DMD'li çocukların ailelerinden farkındalığı artırmak için kamu spotuKAS erimesi hastalığı olan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) tanısı alan çocukların aileleri, hazırladıkları kamu spotuyla bilinirliği artırarak, çocukların yaşam koşullarının iyileştirilmesini amaçlıyor.

17.08.2020 10:44 | Son Güncelleme: 17.08.2020 10:50

DMD'li çocukların ailelerinden farkındalığı artırmak için kamu spotu

KAS erimesi hastalığı olan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) tanısı alan çocukların aileleri, hazırladıkları kamu spotuyla bilinirliği artırarak, çocukların yaşam koşullarının iyileştirilmesini amaçlıyor. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nca (RTÜK) onaylanan 45 saniyelik görüntünün televizyon kanallarında kullanılması için çağrı yapan DMD Aileleri Derneği Başkan Yardımcısı Taylan Çakır, DMD'lilerin yaşadığı sorunları anlatarak, farkındalığı artırmak istediklerini söyledi.

Küçük yaşlarda belirti veren, hızla ilerleyip çocukların tüm hareketlerini kısıtlayan, nefes almasına dahi engel olan kas erimesi hastalığı DMD'nin toplumda fazlaca bilinmediğine dikkat çeken DMD Aileleri Derneği Başkan Yardımcısı Taylan Çakır, 20 yaşını görebilen çocukların kendilerini şanslı saydığını söyleyerek, sorunların çözümünün ötelendiğini savundu. Küçücük çocukların yaşamını tehdit eden bu hastalığın ailelere ağır vicdani sorumluluk yüklediğini anlatan Çakır, her yıl 7 Eylül Dünya Duchenne Farkındalık Günü'nde, türlü etkinliklerle yaşanan sorunlara dikkat çekildiğini belirterek, "Biz çocukları DMD hastası olan ailelerin oluşturduğu DMD Aileleri Derneği olarak DMD hastalığına dikkat çekmek, engelli kas hastası çocuklarımızın sorunlarına dikkat çekmek için bir kamu spotu hazırladık. Bu kamu spotunu çok sınırlı ekonomik koşullarda hazırladık. Engelli çocukların ailelerinin zor koşullardaki imkanlarında oluşan destekleriyle kamu spotunu çektik. RTÜK kamu spotumuzu onayladı. Kuruma ait web sitesinde havuzda bulunuyor" dedi.

'DMD HASTASI ÇOCUKLARA TOPLUMSAL DESTEK GEREKİYOR'

Yerel ve ulusal bütün televizyon kanalları ile basın yayın organlarına çağrıda bulunan Taylan Çakır, videonun kullanılmasının DMD kas hastası çocukların sorunlarının duyurulmasına ve hastalığın daha bilinir olmasına katkı sağlayacağına dile getirdi. Çakır, şöyle devam etti:

"Engelli çocuklarımıza desteğin artması, onların yaşam koşullarının daha iyi şartlara kavuşmasını sağlayabilir. Bu nedenle kamuoyundan destek bekliyoruz. Bu bizim için çok değerli. Bu hastalık zor bir hastalık. Ancak toplumsal destek çocuklarımızın yaşamını kolaylaştırabilir. Bunun için toplumsal bilinirliğin artması gerekiyor. Bu nedenle kamu spotu çekilmesine karar verdik. Toplum sorunlarımızı anladığında çocuklarımız okulda, sokakta, sosyal yaşamda, alışveriş merkezinde toplumsal bilinirlik arttıkça iyi yaşayabilecek. Umudumuz var. Lütfen destek bekliyoruz. Kamuoyundan da duyarlılık bekliyoruz. Zamanın yıkıcı etkilerine direnmeye, yaşama tutunmaya çalışan binlerce çocuğun umudunu çoğaltacaktır. DMD'lilerin yaşadığı sorunların, toplumsal desteğin gereğinin vurgulandığı kamu spotumuzun yayınlanmasına, öncelik vermenizi talep ediyoruz. RTÜK web sitesinden 'DMD Aileleri Derneği kamu spotu linkine ulaşabilirsiniz."

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Son dakika haberi... İZMİR DMD'li çocukların ailelerinden farkındalığı artırmak için kamu spotu

Kaynak: DHA

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