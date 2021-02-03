Son dakika haberi... İzmir'de selde hayatlarını kaybeden damat ve kayınpederi toprağa verildi
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Son dakika haberi... İzmir'de selde hayatlarını kaybeden damat ve kayınpederi toprağa verildi

03.02.2021 17:31 | Son Güncelleme: 03.02.2021 17:35
Son dakika haberi... İzmir'de selde hayatlarını kaybeden damat ve kayınpederi toprağa verildi

Gelen son dakika haberine göre İZMİR'in Menderes ilçesinde araçlarıyla sele kapıldıktan sonra hayatlarını kaybeden Kaan Soydan (45) ve kayınpederi Hıdır Öztürk (65), toprağa verildi.

İZMİR'in Menderes ilçesinde araçlarıyla sele kapıldıktan sonra hayatlarını kaybeden Kaan Soydan (45) ve kayınpederi Hıdır Öztürk (65), toprağa verildi. 

İzmir'de, dün yaşanan sel felaketinde, Yeniköy Mahallesi Balaban Deresi'nin taşması sonucu Kaan Soydan ve Hıdır Öztürk'ün içinde bulunduğu hafif ticari araç, sel sularına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda Soydan ve Öztürk'ün cansız bedenlerine ulaşıldı. İzmir Adli Tıp Morgu'nda yapılan otopsinin ardından, Soydan ve Öztürk'ün cenazeleri, Buca Kaynaklar Mezarlığı'nda defnedildi.Cenaze törenine Soydan ve Öztürk'ün ailelerinin yanı sıra AK Parti İzmir milletvekilleri Mahmut Atilla Kaya, Cemal Bekle, Ceyda Bölünmez Çankırı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP İzmir milletvekilleri Ednan Arslan, Mahir Polat, Kamil Okyay Sındır, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel de katıldı. Köşger, Soyer ve Çankırı, Hıdır Öztürk'ün eşi Cebriye Öztürk ile Kaan Soydan'ın eşi Figen Soydan'a başsağlığı dileklerini iletti. Kılınan cenaze namazının ardından Soydan ve Öztürk, toprağa verildi.


Son dakika haberi... İzmir'de selde hayatlarını kaybeden damat ve kayınpederi toprağa verildi
Son dakika haberi... İzmir'de selde hayatlarını kaybeden damat ve kayınpederi toprağa verildi
Son dakika haberi... İzmir'de selde hayatlarını kaybeden damat ve kayınpederi toprağa verildi
Son dakika haberi... İzmir'de selde hayatlarını kaybeden damat ve kayınpederi toprağa verildi
Son dakika haberi... İzmir'de selde hayatlarını kaybeden damat ve kayınpederi toprağa verildi
Son dakika haberi... İzmir'de selde hayatlarını kaybeden damat ve kayınpederi toprağa verildi
Son dakika haberi... İzmir'de selde hayatlarını kaybeden damat ve kayınpederi toprağa verildi
Son dakika haberi... İzmir'de selde hayatlarını kaybeden damat ve kayınpederi toprağa verildi
Son dakika haberi... İzmir'de selde hayatlarını kaybeden damat ve kayınpederi toprağa verildi
Son dakika haberi... İzmir'de selde hayatlarını kaybeden damat ve kayınpederi toprağa verildi
Son dakika haberi... İzmir'de selde hayatlarını kaybeden damat ve kayınpederi toprağa verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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