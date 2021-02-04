Son dakika haberi: İzmir'de sel mağdurları bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak

Son dakika haberi... İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'de meydana gelen selde ev ve iş yerleri zarar görenler ile tamirat, tadilat işlerinde çalışanların bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağını bildirdi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'de meydana gelen selde ev ve iş yerleri zarar görenler ile tamirat, tadilat işlerinde çalışanların bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağını bildirdi.

Köşger, sosyal medya hesabından, İl Hıfzıssıhha Kurulunun sel felaketinin ardından aldığı yeni kararları açıkladı.

Kent genelinde 2 Şubat'ta sel felaketi yaşandığını anımsatan Köşger, açıklamasında şunları kaydetti:

"Sel felaketi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan 6-7 Şubat'ta sel felaketinin yol açtığı hasarın tespiti, bakımı, onarımı ve iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi amacıyla bu işlerde görev alacak kişilerle birlikte, sel baskınında zarar gören ev ve işyerlerinin tamirat, tadilat ve boyanması gibi işlerde çalışan her türlü zanaatkarlar, sigorta eksperleri ve çalışanlarıyla ev ve iş yerleri su baskınında zarar gören vatandaşların, İl Hıfzıssıhha Kurulunun kararına istinaden uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmasına İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından oy birliğiyle karar verilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör