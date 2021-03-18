İzmir'de sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobil polis aracına çarptı, 1 polis yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İzmir'de sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobil polis aracına çarptı, 1 polis yaralandı

18.03.2021 01:54 | Son Güncelleme: 18.03.2021 02:00
İzmir'de sürücüsü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobilin çarptığı polis aracındaki bir polis yaralandı.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobilin çarptığı polis aracındaki bir polis yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Smyrna Meydanı'nda uygulama yapan polis ekipleri, T.Ç. yönetimindeki 34 CVP 149 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Dur ihtarına uymayan sürücü otomobiliyle kaçmaya çalıştığı sırada park halinde bulunan polis aracına çarptı.

Araçta bulunan polis memuru V.A. yaralandı.

Kaçmaya devam eden şüphelinin otomobili, Adalet Mahallesi 1643 Sokak'ta durduruldu.

Sürücü ve beraberindeki K.K, ekiplerce gözaltına alındı.

Sürücünün alkollü olduğu öğrenildi.

Yaralı polis, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü T.Ç'ye dur ihtarına uymama, tehlikeli araç kullanma, kırmızı ışık ihlali, seri halde şerit değiştirme ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine de el konuldu.

K.K'ye de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası verildi.

İzmir'de sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan otomobil polis aracına çarptı, 1 polis yaralandı
İzmir'de sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan otomobil polis aracına çarptı, 1 polis yaralandı
İzmir'de sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan otomobil polis aracına çarptı, 1 polis yaralandı
İzmir'de sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan otomobil polis aracına çarptı, 1 polis yaralandı
İzmir'de sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan otomobil polis aracına çarptı, 1 polis yaralandı
İzmir'de sürücüsü 'dur' ihtarına uymayan otomobil polis aracına çarptı, 1 polis yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Müge Anlı Nükhet Duru Demet Akalın
Spor Erol Bulut Deniz Türüç Caner Erkin Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'de sürücüsü "dur" ihtarına uymayan otomobil polis aracına çarptı, 1 polis yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 02:01:40. #1.15#
title