Son dakika haberi | İzmir'de çıkan yangında müstakil ev kullanılmaz hale geldi
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Son dakika haberi | İzmir'de çıkan yangında müstakil ev kullanılmaz hale geldi

21.12.2020 23:57 | Son Güncelleme: 22.12.2020 00:00
Son dakika haberi | İzmir'de çıkan yangında müstakil ev kullanılmaz hale geldi

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Bayraklı ilçesinde müstakil evde çıkan yangında, ev kullanılmaz hale geldi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde müstakil evde çıkan yangında, ev kullanılmaz hale geldi.

Bayraklı ilçesi Emek Mahallesi 7065 Sokak'ta Hüseyin Karakuzu'nun yaşadığı tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede çatıya ulaşan alevlere İzmir Büyükşehir Belediyesine ait 4 itfaiye ekibi müdahale etti.

Yangının bitişikteki evlere sıçrama ihtimali üzerine polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Yaklaşık bir saatlik müdahale ile kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.

Mahalle sakinlerinden İbrahim Ethem Eren, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yangının çıktığını gördük ve arkadaşlarla birlikte yangına müdahale ettik. Yangının büyümesi üzerine yan binada bir amcamız vardı onu çıkardık. Daha sonra itfaiye ekipleri geldi ve yangına müdahale etti. Allah'tan can kaybımız yok, mala zarar geldi. Allah kimseye zeval vermesin." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

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