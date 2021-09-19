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Son dakika haberi: İzmir'de alacak çatışması: 1 ölü, 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: İzmir'de alacak çatışması: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberleri... İZMİR'in Konak ilçesinde, alacak kavgasında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Kubilay Tuncel (30) yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, alacak kavgasında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Kubilay Tuncel (30) yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Çatışma sonrası kaçan 1 kişi ise aranıyor.

Olay, saat 02.00 sıralarında Murat Reis Mahallesi Şehit Ceysu Ceylan Sokak ile İnönü Caddesi kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak meselesinden dolayı husumet bulunan Serdar K. (35) ve Oğuzhan A. (35)  ile kimliği tespit edilemeyen 1 kişi ve Kubilay Tuncel arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirine tabancayla ateş açtı. Silahlı çatışmanın ardından 3 kişi yaralanırken kimliği belirlenemeyen şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Serdar K. bacağından, Oğuzhan A. kolundan, Kubilay Tuncel sırt ve göğüs kısmından ağır yaralandı. Yaralılar Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Kubilay Tuncel yaşamını yitirdi. Diğer 2 şüphelinin tedavisinin sürdüğü işlemlerinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi. Olayın ardından polis ekiplerince çevrede incelemede yapılırken, bir iş yerinin camına kurşun isabet ettiği belirlendi. Kimliği belirlenemeyen şüpheliyi yakalamak için ekiplerin araştırması sürerken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.


Son dakika haberi: İzmir'de alacak çatışması: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberi: İzmir'de alacak çatışması: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberi: İzmir'de alacak çatışması: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberi: İzmir'de alacak çatışması: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberi: İzmir'de alacak çatışması: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberi: İzmir'de alacak çatışması: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberi: İzmir'de alacak çatışması: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberi: İzmir'de alacak çatışması: 1 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberi: İzmir'de alacak çatışması: 1 ölü, 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri
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