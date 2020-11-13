İtalyan teknoloji milyoneri 18 yaşındaki genç kıza cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı

İtalya'da teknoloji şirketi milyoneri Alberto Genovese, geçen ay katıldığı uyuşturucu partisinde 18 yaşındaki bir genç kıza cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Genç kız 'karşı koymayı beceremediğini' söylerken, kızı kontrol eden doktor "Aldığı darbeler çok fena, hiç bu kadar acımasızca bir şey görmedim" dedi.

İtalya'da teknoloji şirketi milyoneri Alberto Genovese (43), Ekim ayında bir uyuşturucu partisine katıldı.

DÜNYACA ÜNLÜ BALET ŞİKAYETÇİ OLDU

İngiliz medyasında yer alan haberde, bale dünyasının süper starlarından biri olarak kabul edilen Roberto Bolle, yaşadığı binanın çatı katından gelen parti seslerinden şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine partinin verildiği yere giden polisler, kimsenin yanıt vermemesi üzerine evin kapısını kırarak içeri girdi.

"DİRENDİM, AMA OLMADI"

Gürültü nedeniyle olay yerine giden polis 18 yaşındaki bir genç kızın şikayeti ile karşılaştı. Alberto Genovese'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu iddia eden genç kız direnmeye çalıştığını ancak başaramadığını belirtti.

"HİÇ BU KADAR ACIMASIZCA BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Aldığı darbelerin ardından hastaneye kaldırılan genç kızın yaralarını inceleyen doktorun, "Hiç bu kadar acımasız bir şey görmedim" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

"KONTROLÜMÜ KAYBETTİM"

Gözaltına alınan Genovese, polise verdiği ilk ifadesinde, uyuşturucu kullanırken kontrolü kaybettiğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı