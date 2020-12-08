Son dakika haberi! İstinat duvarından uçmaktan telefon direği kurtardı
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Son dakika haberi! İstinat duvarından uçmaktan telefon direği kurtardı

08.12.2020 11:39 | Son Güncelleme: 08.12.2020 12:08

Son dakika haberleri... Amasya'da yolun kaygan olması nedeniyle kaza yapan otomobili istinat duvarından uçmaktan telefon direği kurtardı.

Amasya'da yolun kaygan olması nedeniyle kaza yapan otomobili istinat duvarından uçmaktan telefon direği kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Helvacı Mahallesi mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda peş peşe iki maddi hasarlı kaza meydana geldi. Kamuran İnan'ın kullandığı O5 AK 308 plakalı otomobil önünde seyir eden araçla çarpışması üzerine kontrolden çıktı. Yaklaşık 5 metre yükseklikteki istinat duvarından aşağı uçmaktan telefon direği kurtardı. Kaldırımla direk arasında kalarak sıkışan araç olay yerine gelen kurtarıcı ve vatandaşların yardımıyla çıkartıldı.

Kendi aracının da kaygan zemin nedeniyle kaza yaptığını anlatan Sadık Hendek, "O araçtaki sürücüyü telefon direği kurtardı. Telefon direği olmasaydı adamın durumu çok vahim olabilirdi" diye konuştu. - AMASYA

Son dakika haberi! İstinat duvarından uçmaktan telefon direği kurtardı
Son dakika haberi! İstinat duvarından uçmaktan telefon direği kurtardı
Son dakika haberi! İstinat duvarından uçmaktan telefon direği kurtardı
Son dakika haberi! İstinat duvarından uçmaktan telefon direği kurtardı
Son dakika haberi! İstinat duvarından uçmaktan telefon direği kurtardı
Son dakika haberi! İstinat duvarından uçmaktan telefon direği kurtardı
Son dakika haberi! İstinat duvarından uçmaktan telefon direği kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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