Son dakika haberi! İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ'nün adliye yapılanmasına 2. dalga operasyon: 13 gözaltı - Haberler
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Son dakika haberi! İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ'nün adliye yapılanmasına 2. dalga operasyon: 13 gözaltı

Son dakika haberi! İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ'nün adliye yapılanmasına 2. dalga operasyon: 13 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Fetullahçı Terör Örgütü'nün "Adliye Yapılanmasına" yönelik yürütülen soruşturmada, MİT ve polis ekiplerince İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen 2. dalga operasyonda, aralarında aktif zabıt katibi, aktif gardiyan ve aktif icra müdür yardımcısının da olduğu 13 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL (İHA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün "Adliye Yapılanmasına" yönelik yürütülen soruşturmada, MİT ve polis ekiplerince İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen 2. dalga operasyonda, aralarında aktif zabıt katibi, aktif gardiyan ve aktif icra müdür yardımcısının da olduğu 13 şüpheli yakalandı. - İSTANBUL

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