Son dakika haberi! İstanbul Emniyet Müdürlüğünden "Sultangazi'de çocuk kaçırma girişimi"ne ilişkin açıklama Açıklaması
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Son dakika haberi! İstanbul Emniyet Müdürlüğünden "Sultangazi'de çocuk kaçırma girişimi"ne ilişkin açıklama Açıklaması

19.01.2021 19:13 | Son Güncelleme: 19.01.2021 19:19
Son dakika haberi! İstanbul Emniyet Müdürlüğünden

Son dakika haber: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan Sultangazi'de bir çocuğun çuval içine konularak kaçırılmaya çalışıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan Sultangazi'de bir çocuğun çuval içine konularak kaçırılmaya çalışıldığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, 17 Ocak'ta bazı basın yayın kuruluşlarında yer alan "Sultangazi'de çuvalla çocuğu kaçırmaya çalıştılar iddiası" başlıklı haberlerle ilgili ekiplerin çalışma başlattığı belirtildi.

Görüntülerin incelenmesi ve yapılan araştırmalar sonucunda çocuğun, şüpheli Y.K. (19) tarafından kaçırılmaya çalışıldığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Şüpheli şahıs 18 Ocak'ta Cebeci Mahallesi'ndeki ikametinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şahsın, akli yetisinin büyük ölçüde bozuk olduğu tespit edilmiş ve sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılmıştır." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç

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