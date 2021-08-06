İstanbul'dan Ordu'ya fındık toplaya giderken kaza yaptılar: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'dan Ordu'ya fındık toplaya giderken kaza yaptılar: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'dan Ordu'ya fındık toplaya giderken kaza yaptılar: 3 yaralı İstanbul'dan Ordu'ya fındık toplamaya giden ailenin içinde bulunduğu hafif ticari aracın Samsun'da yoldan çıkıp park halindeki kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Ordu'ya fındık toplaya giderken kaza yaptılar: 3 yaralı

SAMSUN - İstanbul'dan Ordu'ya fındık toplamaya giden ailenin içinde bulunduğu hafif ticari aracın Samsun'da yoldan çıkıp park halindeki kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 39. kilometresinde saat 06.30'da meydana geldi. Edinilen bilgeye göre, İstanbul'dan Ordu'nun Gölköy ilçesine fındık toplamaya giden Esat Özkan idaresindeki 34 TH 3301 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu önce refüje çıkıp daha sonra sonra tekrar yola inip yol kenarındaki park halindeki kepek yükle 19 SU 372 plakalı kamyona çarptı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan Emine Özkan (50), Melek Aydın ile Büşra Yavuz yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'dan Ordu'ya fındık toplaya giderken kaza yaptılar: 3 yaralı
İstanbul'dan Ordu'ya fındık toplaya giderken kaza yaptılar: 3 yaralı
İstanbul'dan Ordu'ya fındık toplaya giderken kaza yaptılar: 3 yaralı
İstanbul'dan Ordu'ya fındık toplaya giderken kaza yaptılar: 3 yaralı
İstanbul'dan Ordu'ya fındık toplaya giderken kaza yaptılar: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay

İzleyenlerin içi sızladı! Köpeği göz göre göre ezip, arkasına bile bakmadan kaçtı
İzleyenlerin içi sızladı! Köpeği göz göre göre ezip, arkasına bile bakmadan kaçtı
9 yaşındaki otizm hastası çocuk, 7 aylık kardeşini pencereden attı
9 yaşındaki otizm hastası çocuk, 7 aylık kardeşini pencereden attı
Tiktok fenomenleriyle bir kişi arasında taciz kavgası
Tiktok fenomenleriyle bir kişi arasında taciz kavgası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Mehmet Nuri Ersoy Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Haluk Levent Şevval Şahin Mohammed Al Saloussi
Spor Eda Erdem Mete Gazoz Rıza Kayaalp Kerem Aktürkoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İstanbul'dan Ordu'ya fındık toplaya giderken kaza yaptılar: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 09:29:07. #1.16#

title