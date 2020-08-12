Son dakika haberi | İstanbul'daki otobüs kazası soruşturması; Kaza anında takografta şoförün adı yok Son dakika gelişmesine göre KARABÜK'ten İstanbul'a seyir halindeyken Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan mevkiinde üst geçidin duvarına çarpan 5 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü çocuk 10 kişi ağır olmak üzere, 25 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturmada, çarpıcı tespitler yer aldı.

KARABÜK'ten İstanbul'a seyir halindeyken Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan mevkiinde üst geçidin duvarına çarpan 5 kişinin hayatını kaybettiği, 3'ü çocuk 10 kişi ağır olmak üzere, 25 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturmada, çarpıcı tespitler yer aldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyasında şoförün kural ihlalli yaptığı, takometrenin şoför adına kayıtlı olmadığı, yolcuların da şoförün bir kaç kez şerit değiştirmesi üzerine onu, "Uykusuz ya da yorgunsan otobüsü durdur, dinlen" diye uyardıkları ortaya çıktı.

KAZA ANINDAKİ TAKOGRAFDA ŞOFÖRÜN ADI YÖK

Soruşturma dosyasında araçtan alınan takograftan 3 adet takograf kağıdı çıktığı, birinin boş olduğu, ikincisinde otobüsü kullanan şoför Doğan Duygulu'nun adının yazıldığı, üçüncüsünde ise Kenan Olgun ismine düzenlendiği tespit edildi. Kaza anındaki takaograf cihazında ise Kenan Olgun adına takograf olduğu belirlendi.

YOLDA FREN İZİ YOK

Kazayla ilgili tespit tutanağında otobüs şoförü Doğan Duygulu'nun kusurlu olduğu belirtildi. Tutanakta şoför Duygulu'nun 2918 nolu Karayolları Kanunun "Trafik kazalarında sürücü kusurlarının tespiti ve asli kusur sayılan halleri" düzenleyen 84'ncü maddesi 'f' bendine göre 'Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma' şeklinde kural ihlalinde bulunduğu bildirildi. Kazayla ilgili tespitler ise soruşturma dosyasında şöyle yer aldı: "Otobüs önce yoldan çıkarak sağ ön ve yan kısımlarıyla beton su kanalına çarptı. Yeşil alanda yaklaşık 100 metre kadar yoluna devam etti. Köprü beton ayağına çarparak durdu. Kaza yerindeki yol kuru, düz, eğimsiz, kavşak ya da geçit bulunmuyor. Fren iziyle ilgili bir tespit de bulunmuyor."

YOLCULARDAN 'OTOBÜSÜ DURDUR, DİNLEN!' UYARISI

DHA'nın ulaştığı dosyada ifadesi alınan yolculardan Cemal Korkmaz, Safranbolu Otogarından kaza yerine kadar yol boyunca aynı şoförün otobüsü kullandığını, Kaynaşlı Tesisleri'nde 03.15'de mola verdiklerini, moladan yaklaşık bir saat sonra otobüsün bir kaç kez sağ sol yaparak şerit değiştirdiği, bu nedenle şoförü "uykusuz ya da yorgunsan otobüsü durdur, dinlen!" diye uyardıklarını anlattı. Bir diğer yolcu Nurcan Nadir'in de benzer şekilde ifade verdiği, şoförün tek ve yorgun gözüktüğünü söylediği soruşturma dosyasında yer aldı.

Kaynak: DHA