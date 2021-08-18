Son dakika haberi: İsrail Başbakanı Bennett, Mısır İstihbarat Başkanı Kamil ile görüştü
Son dakika haberleri: İsrail Başbakanı Naftali Bennett'ın Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile bir araya geldiği bildirildi.
İsrail Başbakanı Naftali Bennett'ın Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile bir araya geldiği bildirildi.
Walla News gazetesinde yer alan haberde, Kamil'in resmi temaslarda bulunmak üzere İsrail'e geldiği belirtildi.
Bennett ile Kamil'in sabah saatlerinde Batı Kudüs'te bir araya geldiği, görüşmede abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan "gelişmelerin" ele alındığı ifade edildi.
Kamil'in akşam saatlerinde de Savunma Bakanı Benny Gantz ile görüşmesinin beklendiği kaydedildi.
Mısır; İsrail ile Gazze'deki Filistinli direniş grupları arasında mayıs ayında sağlanan ateşkeste ara bulucu rolü oynamıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci