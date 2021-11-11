Son dakika haberi! İsrail askerleri Batı Şeria'daki "Arafat'ı anma" yürüyüşlerine müdahale etti

İsrail askerleri, Filistin'in efsanevi lideri Yasir Arafat'ın vefatının 17. yılı münasebetiyle işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen anma yürüyüşlerine müdahale etti, onlarca kişi atılan gazdan etkilendi.

Filistinliler, Arafat'ı anmak için Batı Şeria'nın El Halil, Beytullahim ve Ramallah kentlerinde anma yürüyüşleri düzenledi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, El Halil kenti ile El Halil'e bağlı Dura ve Beyt Ummer beldelerindeki öğrenci yürüyüşlerine göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahale etti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri, Beytullahim'in Takkua beldesinde Arafat'ı anmak için yürüyüş düzenleyen öğrencileri göz yaşartıcı gaz kullanarak dağıtmaya çalıştı.

İsrail güçleri, Ramallah'ın kuzeyinde gösteri düzenleyen Filistinli gençleri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken, Filistinliler ise askerlere lastik yakarak ve taş atarak karşılık verdi.

Onlarca Filistinlinin göz yaşartıcı gazlardan etkilendiği aktarılırken, Filistin makamlarından ise söz konusu olaylarda yaralı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Filistin kamuoyunda 11 Kasım 2004'te vefat eden Arafat'ın İsrail tarafından zehirlenerek öldürüldüğüne dair genel bir kanı bulunuyor. Filistin yönetimi de ölüm koşulları hakkında resmi bir soruşturma komitesinin kurulduğunu duyurmasına rağmen henüz herhangi bir sonuç açıklamış değil.

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