Son dakika haberi... Isparta Sütçüler'deki yangını söndürme çalışmaları 4'üncü günde devam ediyor

Son dakika yerel haberine göre - Isparta Sütçüler'deki yangını söndürme çalışmaları 4'üncü günde devam ediyor Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'ndaki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 4'üncü gününde de devam ediyor.

- Isparta Sütçüler'deki yangını söndürme çalışmaları 4'üncü günde devam ediyor

ISPARTA - Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Çandır köyünde Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'ndaki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 4'üncü gününde de devam ediyor. Yangını söndürme çalışmalarına bugün 5 helikopter havadan da destek veriyor.

Sütçüler ilçesinde Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nda pazartesi günü öğlen saatlerinde başlayan orman yangını, kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. İlk günden beri ekipler ve vatandaşlar yangını kontrol altına alabilmek için büyük bir mücadele veriyor. Yangın 4'üncü gününde Yazılı Kanyon Tabiat Parkı'nın üst bölgesindeki ormanlık alan ve Bekirağalar mevkiinde devam ediyor. Çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibinin yanı sıra 5 helikopter de alevleri söndürmek için destek veriyor.

Arazi şartların zor olduğu bölgelerde devam eden yangına karadan müdahale zaman zaman zorlaşıyor.

Yardım kampanyası başlatıldı

Öte yandan Isparta Valiliği, sivil toplum kuruluşlarından gelen talep doğrultusunda yangında zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için yardım kampanyası başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Serkan Aygün