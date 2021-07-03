Son dakika haberi | Isparta'da motosiklet yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haber: Isparta'da yayaya çarpan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, yaya ise ağır yaralandı.

Isparta'da yayaya çarpan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, yaya ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Dospet kavşağında meydana geldi. Alper F. idaresindeki 07 APT 239 motosiklet karşıdan karşıya geçen Mehmet Ekmekçi'ye çarptı. Kazada Ekmekçi savrulurken, sürücü Alper F. ise düşme sonucu ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Şehir hastanesine kaldırılan Alper F. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mehmet Ekmekçi'nin ise yoğun bakımda tedaviye alındığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı