Son dakika haberi! Isparta'da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi öldü - Haberler

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Son dakika haberi! Isparta'da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi öldü

AA, Yalçın Çelen - Güncel
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Son dakika haberi! Isparta'da asansör boşluğuna düşen inşaat işçisi öldü

Son dakika haber... Isparta'da çalıştığı inşaatta asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti.

ISPARTA (AA) - Isparta'da çalıştığı inşaatta asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti.

Emre Mahallesi'nde bir inşatta çalışan Hasan Bulut (40), dengesini kaybederek üçüncü kattan ikinci kattaki asansör boşluğuna düştü.

Çalışma arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Bulut'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Bulut'un cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından itfaiye ekiplerince düştüğü yerden çıkarılarak Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

AA / Yalçın Çelen - Güncel

Hasan Bulut, İtfaiye, Isparta, Güncel, Haberler

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