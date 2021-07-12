1 ay önce yol verme kavgası yaptığı adamın servisini taradı: 4 yaralı
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1 ay önce yol verme kavgası yaptığı adamın servisini taradı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir şahıs, 1 ay önce yol verme sebebi ile kavga ettiği vatandaşın kullandığı işçi servisinin önünü kesip kurşuna dizdi. İşçi servisindeki 4 kişi yaralanırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Akse Mahallesinde Selami B. idaresindeki işçi servisi caddede seyir halindeyken, bir başka araç önünü kesti. Araçtan inen sürücü, cebinden çıkarttığı tabanca ile Selami B. idaresindeki işçi servisine ateş açmaya başladı.

4 KİŞİ YARALANDI

Yaşanan olayda işçi servisinde bulunan sürücü Selami B., Adil K., Arif D., Enes K. yaralandı. İşçi servisinde bulunan vatandaşlar kanlar içinde kalırken, eli silahlı şahıs olay yerinden kaçtı.

1 ay önce yol verme kavgası yaptığı adamın servisini taradı: 4 yaralı

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise bölge güvenlik önlemi alarak, inceleme başlattı.

1 ay önce yol verme kavgası yaptığı adamın servisini taradı: 4 yaralı

1 AY ÖNCE KAVGA ETMİŞLER

Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemelerde çok sayıda mermi kovanı bulundu. Ekipler tarafından silahlı saldırgan kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan, silahlı saldırgan ile Selami B. arasından yaklaşık 1 ay önce yol verme sebebi ile kavga çıktığı ve yolda tekrar karşılaşınca silahlı saldırıyı düzenlediği öğrenildi.

Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

1 ay önce yol verme kavgası yaptığı adamın servisini taradı: 4 yaralı
1 ay önce yol verme kavgası yaptığı adamın servisini taradı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu

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