Son dakika haberi | Irmakta boğulmak üzere olan yavru köpeği itfaiye kurtardı

Son dakika haberine göre Irmakta boğulmak üzere olan yavru köpeği itfaiye kurtardı Amasya'nın Suluova ilçesinde kanala düşen yavru köpeği itfaiye ekibi kurtardı.