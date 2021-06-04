Son dakika haberi | Irmakta boğulmak üzere olan yavru köpeği itfaiye kurtardı
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Son dakika haberi | Irmakta boğulmak üzere olan yavru köpeği itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Seyfullah Uzun - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Irmakta boğulmak üzere olan yavru köpeği itfaiye kurtardı Amasya'nın Suluova ilçesinde kanala düşen yavru köpeği itfaiye ekibi kurtardı.

Irmakta boğulmak üzere olan yavru köpeği itfaiye kurtardı

AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesinde kanala düşen yavru köpeği itfaiye ekibi kurtardı.

Suluova Devlet Hastanesi mevkiinde kanaldan yavru köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu Suluova Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekibi, ölmek üzere olan yavru köpeği kısa sürede kurtardı. Sağlık durumu iyi olan köpek daha sonra bulundukları yerde bekleyen anne köpeğin yanına bırakıldı.

Son dakika haberi | Irmakta boğulmak üzere olan yavru köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika haberi | Irmakta boğulmak üzere olan yavru köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika haberi | Irmakta boğulmak üzere olan yavru köpeği itfaiye kurtardı
Son dakika haberi | Irmakta boğulmak üzere olan yavru köpeği itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Seyfullah Uzun

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