Son dakika haberi! İran lideri Ali Hamaney'in askeri danışmanı cumhurbaşkanı adayı Hüseyin Dehkan (1)

Son dakika haber... İran lideri Ali Hamaney'in askeri danışmanı cumhurbaşkanı adayı Hüseyin Dehkan, Ankara-Tahran ilişkilerini, ülkenin ekonomik sorunları, bölgesel ve uluslararası ilişkileri ile buna dair çözüm önerilerini AA muhabirine anlattı.