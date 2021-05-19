Son dakika haberi! İran lideri Ali Hamaney'in askeri danışmanı cumhurbaşkanı adayı Hüseyin Dehkan (1)
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Son dakika haberi! İran lideri Ali Hamaney'in askeri danışmanı cumhurbaşkanı adayı Hüseyin Dehkan (1)

Anadolu Ajansı / Eisa Mohammadi - Haberler | Güncel

Son dakika haber... İran lideri Ali Hamaney'in askeri danışmanı cumhurbaşkanı adayı Hüseyin Dehkan, Ankara-Tahran ilişkilerini, ülkenin ekonomik sorunları, bölgesel ve uluslararası ilişkileri ile buna dair çözüm önerilerini AA muhabirine anlattı.

İran lideri Ali Hamaney'in askeri danışmanı cumhurbaşkanı adayı Hüseyin Dehkan, Ankara-Tahran ilişkilerini, ülkenin ekonomik sorunları, bölgesel ve uluslararası ilişkileri ile buna dair çözüm önerilerini AA muhabirine anlattı.

Son dakika haberi! İran lideri Ali Hamaney'in askeri danışmanı cumhurbaşkanı adayı Hüseyin Dehkan (1)
Son dakika haberi! İran lideri Ali Hamaney'in askeri danışmanı cumhurbaşkanı adayı Hüseyin Dehkan (1)
Son dakika haberi! İran lideri Ali Hamaney'in askeri danışmanı cumhurbaşkanı adayı Hüseyin Dehkan (1)
Son dakika haberi! İran lideri Ali Hamaney'in askeri danışmanı cumhurbaşkanı adayı Hüseyin Dehkan (1)
Son dakika haberi! İran lideri Ali Hamaney'in askeri danışmanı cumhurbaşkanı adayı Hüseyin Dehkan (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eisa Mohammadi

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Son dakika haberi! İran lideri Ali Hamaney'in askeri danışmanı cumhurbaşkanı adayı Hüseyin Dehkan (1) - Haberler
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