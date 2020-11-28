Son dakika haberi | Irak'ta olaylı protesto: 2 ölü
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Son dakika haberi | Irak'ta olaylı protesto: 2 ölü

28.11.2020 19:13 | Son Güncelleme: 28.11.2020 20:10

Son dakika haberleri... Irak'ın Nasıriye kentinin ardından Vasıt kentinde de çıkan hükümet karşıtı protestolarda 2 kişi hayatını kaybetti.

Irak'ın Nasıriye kentinin ardından Vasıt kentinde de çıkan hükümet karşıtı protestolarda 2 kişi hayatını kaybetti.

Irak'ta dün Şii lider Mukteda el-Sadr'ın başkent Bağdat başta olmak üzere diğer kentlerde düzenlediği ortak cuma namazından sonra Nasıriye kentinde Sadr destekçileri kent merkezindeki el-Hububi Meydanı'nda hükümet karşıtı protestocuların çadırlarını yakmış, olayların giderek alevlenmesiyle kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yaşanan şiddet olaylarında 3 kişi hayatını kaybetmiş, 70 kişi de yaralanmıştı.

Nasıriye kentinin ardından Vasıt kentinde de hükümet karşıtı protestolarda şiddet olayları yaşandı. Kent merkezindeki protestocuların çadırlarının güvenlik güçleri tarafından kaldırılmasıyla başlayan olaylarda 2 protestocu hayatını kaybetti. Güvenlik güçleri protestocuları dağıtmak için havaya ateş açarken, protestocular taşla karşılık verdi. Protestocular ve güvenlik güçleri arasındaki çatışmaların artması üzerine kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine rağmen çatışmalar devam ediyor.

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(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Son dakika haberi | Irak'ta olaylı protesto: 2 ölü
Son dakika haberi | Irak'ta olaylı protesto: 2 ölü
Son dakika haberi | Irak'ta olaylı protesto: 2 ölü
Son dakika haberi | Irak'ta olaylı protesto: 2 ölü
Son dakika haberi | Irak'ta olaylı protesto: 2 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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