Irak ordusu Sincar kentinde konuşlanmaya başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

Irak ordusu Sincar kentinde konuşlanmaya başladı

01.12.2020 14:54 | Son Güncelleme: 01.12.2020 15:00
Irak ordusu Sincar kentinde konuşlanmaya başladı

Irak'ın kuzeyinde yer alan ve son yıllarda terör örgütü PKK'nın yuvası haline gelen Sincar kentine Irak ordusunun konuşlanmaya başladığı bildirildi.

Irak'ın kuzeyinde yer alan ve son yıllarda terör örgütü PKK'nın yuvası haline gelen Sincar kentine Irak ordusunun konuşlanmaya başladığı bildirildi.

Irak Ortak Operasyon Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile Irak hükümeti arasındaki anlaşma uyarınca Irak ordusu Sincar'a konuşlanmaya başladığı aktarıldı. Ülkenin kuzeyinde Ninova vilayetine bağlı Ninova Batısı Operasyon Komutanlığı'nın Sincar kent merkezinde konuşlanma planını uygulamaya başladığını belirten açıklama, tüm göçmenlerin evlerine dönmelerini sağlayan istikrarın sağlanması için Irak askerlerinin görev dağılımı yapıldığı kaydedildi.

Sincar Komutanı Haydar Şeşo dün yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK ile Şii Haşdi Şabi güçlerinin kentten çekilerek binalarını Irak ordusuna teslim ettiğini söylemişti.

Bunlar da ilginizi çekebilir

TSK için 'Satılık ordu' ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı
TSK için "Satılık ordu" ifadesini kullanan vekile sahip çıkmadı, sözleri ayakta alkışlandı
Önlemler sıkılaştı, bir ilçemizde vakalar sıfırlandı! 'Güvenli bir liman haline geldik'
Önlemler sıkılaştı, bir ilçemizde vakalar sıfırlandı! "Güvenli bir liman haline geldik"
Uğur'u diskalifiye ettiği için eleştirilerin hedefi olan Acun, sessizliğini bozdu
Uğur'u diskalifiye ettiği için eleştirilerin hedefi olan Acun, sessizliğini bozdu

Sincar kenti 2016'da IKBY peşmerge güçleri tarafından kurtarılmasının ardından 2017 yılında IKBY'nin gerçekleştirdiği tartışmalı referandumdan sonra Şii Haşdi Şabi güçlerinin kenti ele geçirmesinin ardından terör örgütü PKK kentte yerleşmeye başlamıştı.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

TİKA'dan Irak'ın Musul kentine çalışma ziyareti
TİKA'dan Irak'ın Musul kentine çalışma ziyareti
İzmir'de konteyner kentte yaşam başladı
İzmir'de konteyner kentte yaşam başladı
Edirne'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı, kent sessizliğe büründü
Edirne'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı, kent sessizliğe büründü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Bülent Arınç Devlet Bahçeli Alaattin Çakıcı
Magazin Alişan Beyonce Ariana Grande Mehmet Ali Erbil
Spor Samatta Erol Bulut Okan Buruk Ersun Yanal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kar Aralık Edirne Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Irak ordusu Sincar kentinde konuşlanmaya başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 15:00:51. #1.15#
title