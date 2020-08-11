Son dakika haberi: Irak'ın Kuzeyine Hava harekatı: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... Irak'ın Kuzeyine Hava harekatı: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
11.08.2020 23:42 | Son Güncelleme: 11.08.2020 23:56
Irak'ın Kuzeyine Hava harekatı: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! İyikivarsınEren Seni ve tüm şehitlerimizi unutmadık! Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı.
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Kaynak: İHA