Son dakika haberi: Irak'ın Kuzeyine Hava harekatı: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberi... Irak'ın Kuzeyine Hava harekatı: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Irak'ın Kuzeyine Hava harekatı: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! İyikivarsınEren Seni ve tüm şehitlerimizi unutmadık! Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA