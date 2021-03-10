Son dakika haberi: İntihara kalkışan genci polis çatının ucundan çekip aldı
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Son dakika haberi: İntihara kalkışan genci polis çatının ucundan çekip aldı

10.03.2021 11:30 | Son Güncelleme: 10.03.2021 11:40

Son dakika gündem haberine göre ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde T.K. (23), oturduğu 4 katlı binanın çatısına çıkıp, intihara kalkıştı.

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde T.K. (23), oturduğu 4 katlı binanın çatısına çıkıp, intihara kalkıştı. Polis, ikna etmeye çalıştığı genci bir anlık dalgınlığından faydalanıp çatının ucundan çekerek aldı.

Olay, dün saat 00.30 sıralarında, Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde meydana geldi. T.K. oturduğu 4 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. T.K.'yi görenler, durumu 112 Acil Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahallelinin uzun uğraşlarına rağmen ikna olmayan gencin yanına, polisin yanı sıra, komşularından biri çıktı. İtfaiye ekipleri ise T.K.'nin atlama ihtimaline karşı binanın altına hava yatağı açtı.Komşusu ile sohbet ederken bir anlık dalgınlığından faydalanan polis, genci tutarak çatının ucundan aldı. Çatıdan indirilen T.K., ilçe polis merkezine götürüldü.


Son dakika haberi: İntihara kalkışan genci polis çatının ucundan çekip aldı
Son dakika haberi: İntihara kalkışan genci polis çatının ucundan çekip aldı
Son dakika haberi: İntihara kalkışan genci polis çatının ucundan çekip aldı
Son dakika haberi: İntihara kalkışan genci polis çatının ucundan çekip aldı
Son dakika haberi: İntihara kalkışan genci polis çatının ucundan çekip aldı
Son dakika haberi: İntihara kalkışan genci polis çatının ucundan çekip aldı
Son dakika haberi: İntihara kalkışan genci polis çatının ucundan çekip aldı
Son dakika haberi: İntihara kalkışan genci polis çatının ucundan çekip aldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Veli KÖKEN

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