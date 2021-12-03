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Son dakika haberi... İnşaatta çalışırken akıma kapılıp öldü

Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... İnşaatta çalışırken akıma kapılıp öldü

Son dakika gündem haberi: DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde bir inşaatta çalışan Onur Durmuş (21), balkona çektiği korkuluk demirinin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

SAKARYA (DHA) - DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde bir inşaatta çalışan Onur Durmuş (21), balkona çektiği korkuluk demirinin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Akçakoca'da meydana geldi. Bir inşaatın 4'üncü katında çalışan Onur Durmuş'un yukarı çektiği balkon korkuluk demiri, yüksek gerilim hattına temas etti. Durmuş'un akıma kapıldığını görenler, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde gencin yaşamını yitirdiği belirlendi. Durmuş'un cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Onur Durmuş'un, Sakarya'nın Kocaali ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.


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Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan - Son Dakika Haberleri

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