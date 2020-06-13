Son dakika haberi: - İngiltere'de heykellere karşı tepki devam ediyor -İngiltere'de aşırı sağcılar sokağa çıktı
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Son dakika haberi: - İngiltere'de heykellere karşı tepki devam ediyor -İngiltere'de aşırı sağcılar sokağa çıktı

Son dakika gelişmesine göre - İngiltere'de heykellere karşı tepki devam ediyor -İngiltere'de aşırı sağcılar sokağa çıktı İngiltere'de ırkçılık karşıtı gösterilerde protestocuların hedef olarak aldığı heykellere karşı tepki devam ederken protestocular bugün Londra'daki Winston Churchill'in heykelinin kaldırılmasını istiyor.

13.06.2020 18:12 | Son Güncelleme: 13.06.2020 18:17

- İngiltere'de heykellere karşı tepki devam ediyor

-İngiltere'de aşırı sağcılar sokağa çıktı

LONDRA - İngiltere'de ırkçılık karşıtı gösterilerde protestocuların hedef olarak aldığı heykellere karşı tepki devam ederken protestocular bugün Londra'daki Winston Churchill'in heykelinin kaldırılmasını istiyor.

ABD'de siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar İngiltere'nin başkenti Londra'da devam ediyor. İngiltere'de köle tüccarlarının ve siyahi insanlara karşı olumsuz konuşan kişilerin heykellerinin şehir meydanlarında bulunmalarından rahatsızlık duyan protestocular geçtiğimiz haftadan bu yana heykelleri hedef alan gösteriler düzenledi. Geçtiğimiz hafta İngiltere'nin Bristol kentindeki bir köle tacirine ait heykel, göstericiler tarafından devrilip denize atılmış, Londra'da ise bir köle sahibine ait heykel yetkililerce kaldırılmıştı. İngiltere'deki ırkçılık karşıtı protestoların organizatörleri bugün Londra Parlemento meydanınında toplanarak meydanda bulunan Winston Churchill'in heykelin kaldırılmasına yönelik gösterilere başladı. Gösteri organizatörleri heykelin bugün saat 5'e kadar indirilmesine yönelik duyuru yaptı.

Heykeli bugün yapılacak gösterilerde saldırılardan korumak için harekete geçen İngiltere polisi, parlamentonun karşısında bulunan heykelin çevresini metal plakalarla çevreledi. Aynı zamanda heykellerin korunmasına yönelik tedbirler kapsamında başbakanlık önündeki şehitler anıtı ve Trafalgar Meydanı'nda bulunan Kral 2. James ve ABD'nin kurucusu George Washington'a ait heykeller de metal plakalarla çevrelenip koruma altına alındı.

Johnson: "Saçma ve utanç verici"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada heykellere yönelik saldırı ve Winston Churchill'in heykelinin üzerine pazar günü yapılan ırkçılık karşıtı gösterilerde "O bir ırkçıydı" yazılması ve ardından yıkılması tehdidine yönelik, "Churchill'in Parlamento Meydanı'ndaki heykeli onun bu ülkeyi ve bütün Avrupa'yı ırkçı ve faşist bir tiranlıktan koruma başarısının hatırlatıcısıdır" ifadesinde bulundu. Heykelin göstericilerin saldırı tehdidi altında olmasını "saçma ve utanç verici" olarak değerlendiren Johnson, İngiltere'de bulunan bütün heykellerin İngiltere tarihinin parçası olduğunu belirterek, "Onları yıkmak tarihimiz hakkında yalan söylemek ve gelecek nesillerin eğitimini fakirleştirmek olur" dedi.

Öte yandan bugün İngiltere'nin eski başbakanı Winston Churchill'in torunlarının BBC'ye verdiği röportajda gösteriler devam ederse Winston Churchill heykelinin korunması için müzeye konması gerektiği ifade edildi.

Churchill'in torunu Bayan Soames yaptığı açıklamasında "İnsanlar heykeli görmekle bu kadar çileden çıkıyorlarsa müzeye taşınması daha güvenli" ifadesinde bulundu. Bayan Soames, "Ama sanırım Parlamento Meydanı onsuz daha fakir bir yer olacak" diye belirtti.

İAşırı sağcılar sokağa çıktı

Binlerce aşırı sağcı ve polis arasında yer yer arbede yaşanıyor. Churchill'in heykeline saldırmak isteyenlere polis müdahale ediyor.Taşkınlık yapanlar polis tarafından gözaltına alınıyor.

Son dakika haberi: - İngiltere'de heykellere karşı tepki devam ediyor -İngiltere'de aşırı sağcılar sokağa çıktı

Kaynak: İHA

Manşet

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