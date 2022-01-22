Son dakika haberi: İnegöl'de köpeğin saldırdığı çocuk yaralandı

Son dakika gündem haberi... Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda köpek saldırısı sonucu bir çocuk yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda köpek saldırısı sonucu bir çocuk yaralandı. Kulağında doku kaybı oluşan çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Akhisar Mahallesi Spor Kulübünde antrenman yapan Yusuf Can Odabaş (13) kurt cinsi bir köpek tarafından saldırıya uğradı.

Kulağından yaralanan çocuk çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı çocuk kulağında oluşan doku kaybı nedeniyle plastik cerrahi bölümüne sevk edildi.